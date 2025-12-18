وفاة رضيع بغزة بسبب البرد القارس

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة وفاة رضيع فلسطينيٍ جراء انخفاض شديد في درجات الحرارة، في ظل موجة برد قارس تضرب البلاد، ما رفع عدد الوفيات إلى 13.

وأوضح الطبيب “أحمد الفرا”، مدير مبنى الأطفال والولادة في مستشفى ناصر بخان يونس، أن الطفل “سعيد أسعد عابدين”، البالغ شهرًا واحدًا، توفي رغم محاولات الأطباء لإنعاشه بسبب البرد الشديد، محذرًا من ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة إذا لم تُوفّر وسائل التدفئة ومواد الإيواء عاجلاً.

وأشار الدفاع المدني إلى استمرار المخاطر على حياة الأطفال النازحين، وسط غياب المأوى ووسائل التدفئة، بعد تدمير منازلهم خلال حرب الإبادة الإسرائيلية التي استمرت سنتين.

ويعاني مئات الآلاف من النازحين في القطاع ظروفًأ معيشية قاسية، مع نقص حاد في الأغطية ووسائل التدفئة، وتدهور واسع في الأوضاع الإنسانية.

المصدر: وكالة شهاب