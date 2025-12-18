لافروف: مستعدون للتعاون مع إيران في تسوية ملفها النووي

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن “إيران بما تملكه من ثقل سياسي وقدرات سيادية، تتجه مع موسكو إلى تطبيع ملفها النووي عبر المسار الدبلوماسي، بما يحول دون أي سيناريوهات مدمرة أو فرض إملاءات خارجية”.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني “عباس عراقجي” في موسكو، إن “روسيا مستعدة لدعم الجهود الإيرانية لإيجاد حلول عادلة للأزمة النووية”، مشيرًا إلى أن “طهران تتعامل من موقع قوة ومسؤولية، فيما تحث موسكو واشنطن على القبول بحلول متوازنة تحترم حقوق إيران”.

وشدد على أن “بلاده لا تفرض وساطة، لكنها مستعدة لتقديمها متى طلبت إيران ذلك”، معربًا عن “تفاؤله بتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع طهران بعد توقيع معاهدة الشراكة الشاملة”.

وأشار لافروف إلى أن “التعاون بين روسيا وإيران يشمل مشاريع استراتيجية كبرى، أبرزها خط سكة حديد رشت-آستارا، إضافة إلى تعاون عسكري وتقني متقدم يجري وفقا للقانون الدولي”، مؤكدا أن “هذا التعاون يعكس متانة العلاقة بين دولتين فاعلتين في مواجهة التحديات والتهديدات المشتركة”.

المصدر: وكالة إرنا