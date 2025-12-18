بزشكيان: نرفض الشروط الأميركية المهينة

أعلن رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية “مسعود بزشكيان” رفض بلاده رفضًا قاطعًا للشروط الأميركية المهينة المطروحة لمواصلة المفاوضات، مؤكدًا أن “إيران لن تقبل بالإذلال أو الخضوع للضغوط”.

وقال بزشكيان، خلال لقاء سياسي موسع مساء أمس الأربعاء، إن “حكومته تميز بوضوح بين التفاعل القائم على الاحترام ورفض الإكراه والتسلط”، مشددًا على “السعي الى السلام والاستقرار الإقليمي والتعاون مع دول الجوار من دون تقديم تنازلات مهينة”.

وفي ما يتعلق بالعقوبات، أوضح أن “طهران كانت مستعدة للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الولايات المتحدة نقضته، مؤكدًا أن “الجمهورية الإسلامية لا تسعى إلى الصراع ولا إلى امتلاك سلاح نووي، لكنها ترفض أي محاولة لإضعاف إيران أو فرض الهيمنة عليها”.

كما شدد على أن “تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي والإقليمي يمثل أولوية حكومية”، لافتًا إلى أن “الاتفاقات مع دول الجوار أسهمت في دعم الاستقرار ومنع الاعتداء على حدود البلاد”.

المصدر: وكالة إرنا