    عربي وإقليمي

    اعتقالات واعتداءات صهيونية في الضفة الغربية

    صعّد جيشُ العدو الإسرائيليُّ اعتداءاتِه في الضفةِ الغربيةِ المحتلّةِ، فاعتقل شابّين فلسطينيّين واعتدى على آخرين، ونفّذ اقتحاماتٍ متفرّقةً طالت شمالَها وجنوبَها.

    وأفادت الوكالات الفلسطينية بأنّ قواتِ الاحتلالِ اقتحمت بلدتي عنبتا وكفر اللبد شرقَ طولكرم، واعتقلت شابّين، وأجبرت أصحابَ محالٍّ تجاريّةً على إغلاقِ محالّهم تحت تهديدِ السلاح، مع توقيفِ مركباتٍ ومواطنين وإخضاعِهم لاستجوابٍ ميدانيٍّ.

    وفي جنوبِ الضفةِ، اقتحمت قوةٌ صهيونيّةٌ خِربةَ دير رازح جنوبَ الخليل، واعتدت بالضرب على شابّين ونكّلت بهما، فيما صدمت آليّاتُ الاحتلالِ مركبةً فلسطينيّةً عمدًا في المنطقةِ الجنوبيّةِ من المدينة، ما ألحق أضرارًا ماديّةً بها. كما هاجم مستوطنون مسلّحون مركبةً شمالَ الخليل بالحجارة، محطّمين زجاجَها.

    ويأتي ذلك في سياقِ عدوانٍ متواصلٍ شمالَ الضفةِ منذ 21 كانونَ الثاني، بدأ بمخيّمِ جنين وامتدّ إلى مخيّمي طولكرم ونور شمس، مخلّفًا تدميرًا واسعًا وتهجيرًا لأكثرَ من 50 ألفَ مواطنٍ.

    ومنذ السابع من تشرينَ الأوّل 2023، كثّف الاحتلالُ ومستوطِنوه جرائمَهم في الضفةِ والقدس، ما أسفر عن استشهادِ نحو 1100 فلسطينيٍّ وإصابةِ قرابة 11 ألفًا، واعتقالِ أكثرَ من 21 ألفًا.

    المصدر: وكالة الأناضول

    الضفة الغربية: هدم البيوت وتهجير الفلسطينيين وسط تهديد لمصادر رزقهم

    ​مستوطنون يهاجمون ممتلكات فلسطينية ويقتحمون مقامات اسلامية واعتقالات في مناطق الضفة

    اقتحامات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

