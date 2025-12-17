قصف مكثف وغارات جوية متواصلة في مناطق متفرقة من قطاع غزة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول، عبر قصف مدفعي، إطلاق نار من الآليات العسكرية، واستهداف المنازل في مناطق مختلفة من القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الأطراف الشمالية من القطاع صباح الأربعاء، فيما تعرضت المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خانيونس لقصف مدفعي وإطلاق نار. كما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها قرب محور موراج شمالي رفح، بالتزامن مع قصف شرقي مدينة غزة والمناطق الشرقية من جباليا شمال القطاع.

وشن أن طيران الاحتلال غارات جوية عنيفة على المناطق الشرقية من غزة، مستهدفًا شمالي شرق المدينة ومدينة رفح جنوبي القطاع، بينما استمرت الآليات العسكرية بإطلاق نيران رشاشاتها على المناطق الشرقية للقطاع خلال ساعات الفجر الأولى.

وبحسب المعطيات الميدانية، فقد أسفرت خروقات الاحتلال المستمرة، لليوم الـ68 على التوالي، عن استشهاد 393 مدنيًا وإصابة 1074 آخرين منذ بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي السياق نفسه، أكد القيادي في حركة “حماس” وعضو الوفد المفاوض، الدكتور غازي حمد، أن نصوص الاتفاق “واضحة ومفصلة ولا تحتمل أي التباس”، مشيرًا إلى أن الاحتلال “يتعمد التلاعب بها وخرقها بشكل ممنهج”، بينما التزمت حركة حماس بالكامل ببنود الاتفاق منذ اليوم الأول، بحسب شهادة الوسطاء.

وشملت خروقات الاحتلال عمليات قتل وإعدام ميداني، وإطلاق نار مباشر على المدنيين، وقصف واغتيالات داخل القطاع، إضافة إلى تجاوز الخطوط المتفق عليها ومنع إدخال المعدات الإنسانية اللازمة عبر معبر رفح، ما فاقم معاناة السكان في غزة.

المصدر: وكالة شهاب