تفعيل خط نقل جديد من ميناء بحر قزوين إلى ميناء إسكندرون في تركيا

أعلن المدير العام لسكك حديد الشمال 2 عن نجاح أول عملية نقل تجريبية لشحنة عبر خط سكة حديد بري مشترك، حيث تم تحميل 200 طن من الألواح الخشبية في ميناء بحر قزوين ونقلها إلى ميناء إسكندرون في تركيا.

وأوضح رحمت نجاد، أن الشحنة القادمة من روسيا عبرت جمهورية أذربيجان إلى محطة أستارا بالسكك الحديدية، ثم نُقلت عبر أسطول بري إلى ميناء بحر قزوين، حيث تم تحميلها في ست عربات شحن أوروبية مغطاة للشحن إلى ميناء إسكندرون عبر معبر رازي الحدودي.

وأكد نجاد أن هذه الشحنة التجريبية تمثل افتتاح طريق استراتيجي يهدف إلى تعزيز التجارة الإقليمية وزيادة حصة إيران في النقل الدولي، مشيرًا إلى إمكانية نقل نحو 5000 طن من البضائع العابرة عبر هذا الخط في المرحلة الأولى، مع إمكانية تحويله إلى خط مستدام ومتواصل في المستقبل.