رئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي: الإستهداف الذي حصل اليوم يمثل انتهاكاً صارخاً وعدواناً سافراً وإرهاباً

اصدر المكتب الإعلامي لرئيس اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ورئيس بلدية برجا المهندس ماجد ترو بيانا اشار فيه انه “مرة جديدة وبعدوانية تفوق الوصف، يستهدف العدو الإسرائيليّ منطقة إقليم الخروب ليطال هذه المرة طريق عام سبلين التي تمثل شرياناً حيوياً يربطُ ساحل الإقليم ببلداته وقراه”.

اضاف “إن الإستهداف الذي حصل اليوم، يمثل انتهاكاً صارخاً وعدواناً سافراً وغطرسة وإرهاباً، كما أن الطريق التي طالها القصف يسلكه المدنيون من أبناء إقليم الخروب، المنطقة التي تعتبر خزان الدولة اللبنانية ومنهلاً للعسكريين الذين ينتمون إلى المؤسسات الأمنية الشرعية، صمام الأمان في هذا الوطن”.

ورأيى “ان استهداف سبلين، يمثل عدواناً موصوفاً على منطقة ما كانت يوماً إلا عنواناً للأمن والأمان. ولهذا، فإننا وباسم اتحاد بلديات إقليم الخروب الشمالي، نستنكر تلك الضربة، ونعيد تمسكنا بالدولة ومؤسساتها الشرعية وفي طليعتها الجيش الذي يمثل خير مؤسسة تصون الوطن وتحمي أبناءه”..