ما هي أبرز فوائد زيت الخروع؟

يعود استخدام نبتة الخروع إلى عصور قديمة، لكنّها ما تزال تحظى بشعبية واسعة بفضل فوائدها المُتعدّدة.

ماذا تعرف عنها؟

تنتمي نبتة الخروع إلى الفصيلة “الفربيونية”، بحسب الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”مكتبة الطب الوطنية” في أمريكا.

رغم أنه يُرجّح أن أصولها تعود إلى قارّتي إفريقيا وآسيا، إلا أنها تنتشر اليوم في المناطق المعتدلة، وشبه الاستوائية، والاستوائية، حيث تنمو أحيانًا بشكل برّي أو تُزرع لأغراض متنوعة.

تحتوي بذور الخروع على بعض البروتينات المُسبّبة للحساسية، أبرزها مادة “الريسين” السامّة، وقد يؤدي تناولها أو مضغها أحيانًا إلى الوفاة، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ((CDC.

لذلك، يلجأ العديد من الأشخاص لاستخدام زيت الخروع، وهو خالٍ تمامًا من هذه المواد السامّة، ويتمتع بفوائد مُتعدّدة للبشرة والشعر.

ما أبرزها؟

-يُرطّب ويُنعِّم البشرة بفضل محتواه العالي من حمض “الريسينوليك”

-قد يدعم إصلاح حاجز البشرة ويُخفّف الالتهاب

-قد يُساعد البشرة المُعرّضة لحبّ الشباب بفضل خصائصه المضادة للميكروبات

-غنيّ بمضادات الأكسدة التي تُحارب أضرار الجذور الحرّة

-قد يدعم صحّة الحاجبين والرموش وفروة الرأس، رغم الحاجة لمزيد من الدراسات

من الضروري أولًا تجربة الزيت على منطقة صغيرة من الجلد للتأكد من عدم تحسّس البشرة، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني “Sonoran University of Health Sciences” في أمريكا.

تُستخدم كمّادات زيت الخروع غالبًا على البطن أو الكبد للمساعدة فيما يلي:

-إزالة السموم بلطف

-تقليل الالتهاب في منطقة البطن

حتوفير الراحة من الانتفاخ أو الإمساك

-دعم حالات الكبد الدهني “MASLD”

ماذا عن زيت الخروع لآلام المفاصل؟

قد يكون استخدام زيت الخروع موضعيًا مفيدًا بالحالات التالية:

-تيبّس والتهاب المفاصل

-آلام العضلات والإجهاد العضلي

-دعم تدفّق الجهاز اللمفاوي



نصائح مُهمّة

رغم مصدره الطبيعي، إلّا أن زيت الخروع ليس خاليًا من المخاطر، بحسب ما أشار إليه الموقع الإلكتروني “Sonoran University of Health Sciences” في أمريكا.

لذلك، يُنصح بتجنّب ما يلي:

-تناول زيت الخروع بسبب تأثيره المُليّن القوي

-استخدامه أثناء الحمل لتفادي خطر التسبّب في ولادة مُبكّرة

-تطبيقه على الجروح المفتوحة لتجنّب العدوى البكتيرية واحتمال تأخير عملية الشفاء

المصدر: سي ان ان