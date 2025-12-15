الإثنين   
   15 12 2025   
   24 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 23:04
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    قيادي في حماس بذكرى انطلاقتها: نقلة نوعية بتاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني

    أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران أن “انطلاقة الحركة جاءت في خضم تحولات كبرى، لتشكل نقلة نوعية في تاريخ الصراع مع الاحتلال الصهيوني”

    وأوضح بدران في حديث له بالذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس أن “هذه الانطلاقة مثلت تتويجا لمسار كفاح الشعب الفلسطيني، وتجسيدا لسعيه المتواصل من أجل تحرير أرضه ومقدساته”، ووجه “التحية والإكبار لأرواح شهداء الشعب الفلسطيني كافة، ولشهداء الحركة على وجه الخصوص، وفي مقدمتهم قادتها الكبار”.

    وقال بدران إن “رجال وقادة الحركة خاضوا معارك طويلة وممتدة ضد العدو، ولم يتوانوا لحظة واحدة عن أداء واجبهم والجهاد في سبيل تحرير الأرض”، وأضاف أن “قوافل الشهداء الممتدة، إلى جانب تواريخ وأماكن المعارك في كل شبر من أرض فلسطين، تشهد على هذا النهج المتواصل”.

    ولفت بدران إلى أن “الحركة، منذ تأسيسها وبداياتها الأولى، خاضت معارك عسكرية مباشرة مع العدو، إلى جانب معارك سياسية وأخرى في ميدان الوعي والرواية وسردية التحرير”، وأشار إلى أن “حماس وقفت في مواجهة جميع المخططات التي استهدفت تصفية القضية الفلسطينية، كما تصدت لمحاولات زرع الهزيمة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني”.

    وشدد بدران على أن “حماس حركة تحرر وطني فلسطيني تمتلك مشروعا متكاملا وحضاريا، وعملت في مختلف الميادين والمجالات، تاركة بصمتها الواضحة في تاريخ وحاضر الشعب الفلسطيني”.

    المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام

    مواضيع ذات صلة

    حركة الجهاد الإسلامي تبارك الذكرى الـ38 لانطلاقة حركة حماس وتؤكد مواصلة نهج المقاومة

    حركة الجهاد الإسلامي تبارك الذكرى الـ38 لانطلاقة حركة حماس وتؤكد مواصلة نهج المقاومة

    تشييع خمسة شهداء بينهم القيادي رائد سعد في غارة إسرائيلية بغزة

    تشييع خمسة شهداء بينهم القيادي رائد سعد في غارة إسرائيلية بغزة

    الحية: مقاومة الشعب الفلسطيني لا زالت حية وقيادتها ثابتة صلبة

    الحية: مقاومة الشعب الفلسطيني لا زالت حية وقيادتها ثابتة صلبة