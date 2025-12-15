الإثنين   
    العميد نائيني: في حال نشوب حرب سيواجه العدو وجهاً جديداً للجمهورية الإسلامية

      قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإسلامي في ايران العميد علي محمد نائيني “بالتأكيد، إذا اندلعت حرب، فإن العدو سيواجه قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية”.

      وحول الإنجازات الدفاعية والأمنية الجديدة للحرس الثوري الإيراني، قال العميد نائيني: “سنحقق بلا شك إنجازات جديدة في جميع مجالات الأسلحة والتكتيكات والتخطيط. لا نفكر بغير ذلك”.

      وأشار إلى أنه “بالتأكيد، إذا اندلعت حرب، سيواجه العدو قوة جديدة في مختلف الأبعاد العسكرية للجمهورية الإسلامية؛ إلا أن هذه القوة يجب أن تُختبر في ساحة المعركة، ويجب أن يرى العدو نتائج هذه التطورات هناك”.

      المصدر: مهر

