الطقس غدا قليل الغيوم مع أجواء باردة ليلا

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، وأجواء باردة ليلا.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية وأجواء باردة خلال الليل حتى بعد ظهر يوم الاثنين المقبل، حيث يتأثر بمنخفض جوي متوسط الفعالية سريع مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا مما يؤدي الى طقس متقلب وممطر حتى ظهر يوم الثلاثاء المقبل حيث يعود ينحسر تدريجيا مع بقاء درجات الحرارة منخفضة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية والتي تلامس معدلاتها الموسمية، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية مساء.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع انخفاض في نسبة الرطوبة حيث تؤدي الى أجواء باردة ليلا.

الإثنين: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر، تتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا خاصة في المناطق الجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة، يتكون الضباب على المرتفعات حيث تسوء الرؤية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2000 متر ويتدنى مستوى تساقطها لتلامس ال 1700م وما دون ذلك في المناطق الشمالية.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة تقارب ال 60 كم/س خاصة في الفترة الصباحية كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وقد تلامس ال 1300م الجبال الشمالية والداخلية، تخف حدة الأمطار بعد الظهر مع حدوث انفراجات واسعة . نحذر من تشكل الجليد على الطرقات الجبلية ليلا.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 21 درجة، فوق الجبال من 8 الى 11 درجة، في الداخل من 7 الى 11 درجة.