عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 13 كانون الأول/ ديسمبر 2025

العناوين
صحيفة الأخبار :
- عون: لا خيار سوى التفاوض.. ومستمرون بخطة حصر السلاح
- حزب الله لسلام: ليس ضروريًا إنجاز ملفّ الإعمار دفعةً واحدةً
- أين عون وسلام من تُرَّهات رجّي؟
- أوروبا تسرّع البحث في صيغ تحفظ وجودها العسكري في لبنان
صحيفة البناء :
- عون: لا تضيّعوا وقتكم بكلام برّاك.. ورجي: خطر الحرب منفصل عن التفاوض
- غزّة تغرق في العاصفة والأمطار.. وفشل كامل لمنظومة المساعدات والوسطاء
- ترامب يهدّد بالحرب على فنزويلا.. وخبراء: الهدف دفع الصين لتمويل الديون
صحيفة اللواء:
- مبادرة أميركية لجنوب الليطاني بالتزامن مع اجتماعات “الميكانيزم”
- عون يطوي صفحة براك.. وسلام يجدِّد الالتزام بالإعمار.. وقــصف “إسرائيلي” واسع من الجنوب إلى البقاع
- النقاش في القوَّة البديلة في الجنوب يختبر النفوذ الدولي في لبنان الضغط الخارجي على السلطة: النيو – يونيفيل وفرص إعادة رسم التوازنات
صحيفة الديار:
- هل يتم الاتفاق في 5 كانون الثاني على الانتقال من جنوب الليطاني إلى شماله؟
- لبنان مع أي خط غاز: التركي القطري أم القبرصي “الإسرائيلي”؟
- السلطة تسعى إلى ترميم جسورها مع العلويين: الغاز وشركاته “عرابا” المسعى
صحيفة الجمهورية :
- رهان على إيجابيات “الميكانيزم”!
- عون: نعمل على تحرير الأسـرى قريبًا
صحيفة الشرق :
- يوم لا ينفع الندم!!! [الحلقة الأولى]
- مصر تبشّر بتطور إيجابي وفرنسا تنظم مؤتمر دعم الجيش
الاسرار
البناء:
خفايا
- توقف مرجع دبلوماسي سابق أمام تبني وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي نظرية توماس برّاك حول عدم وجود تأثير المسار التفاوضي على مخاطر شنّ حرب “إسرائيلية” على لبنان بصورة مخالفة لكلام رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي قال حول التصريحات الأخيرة للموفد الأميركي توم برّاك “لا تضيّعوا وقتكم بها، هي مرفوضة من كافة اللبنانيين”. وتساءل المرجع الدبلوماسي هل يُعقل أن يتحدث وزير الخارجية في أي بلد بلسان حزبه وليس بلسان الدولة التي يترأس جهازها الدبلوماسي فلا يشاور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة قبل الإدلاء بمواقف يعرف أن الاجتهاد فيها قد يصطدم بمواقف مخالفة للمراجع الأعلى تمثيلًا منه لسياسة الدولة.
كواليس
- أثارت تقارير صحافية عن تواصل “إسرائيلي” مع جهات يمنية قلقًا واسع النطاق عربيًا خصوصًا أن قيادات الفريق المعني تتّخذ من دول عربية مقرًا لها. وقال مسؤول أمني عربي إن حكومة بلاده تلتقي على مستويات متعددة مع “الإسرائيليين”، لكنّها لا تتقبل أن يكون لـ”الإسرائيليين” نوافذ أمنية داخل بلادها عن غير الأقنية الحكومية. وحذر المسؤول من تأثير هذا التواصل “الإسرائيلي” مع قوة تملك حضورًا على مضيق باب المندب من خلق واقع أمني إقليمي مزعج لدولتين عربيتين كبيرتين على البحر الأحمر ويهمها أمن الممرات والمضائق والدول العربية التي لا تؤيد المقاومة وتقف في خندق مقابل لأنصار الله في اليمن لا تتقبل أن يستغلّ البعض هذه المواقف لمنح “إسرائيل” سطوة على باب المندب بما يجعل هذه الدول رهائن أمنية لخطط “إسرائيلية” تستخدم حلفاء محليين تمولهم دول عربية وترعاهم عواصم عربية ويفتحون قنوات لـ”إسرائيل” من خلف ظهور هذه الدول. وختم المسؤول بالقول إن هذا السلوك يمنح مصداقية لموقف أنصار الله الذين ساندوا غزّة عندما يقولون إن خصومهم عملاء لـ”إسرائيل” وليسوا خصومًا على ملفات محلية يمنية.
اللواء:
- يدور نقاش معقَّد حول مستقبل المفاوضات في ظل فصل مسار الانتهاكات عنها، واستمرار التهديد “الإسرائيلي” بالتصعيد.
- يواجه ملف توظيفي في الجامعة اللبنانية عقبات تتخطّى المعايير، بعد حملة نيابية – حزبية على ما يُسمَّى رجحان “البعد الديمغرافي” على العدد المرشح للقبول.
- ينشط سفير دولة كبرى لترتيب الوضع في لبنان، وإجراء الانتخابات في موعدها، ضمن صيغة تُرضي الفريقين المختلفين حول مسألة اقتراع المغتربين.
الديار:
- في إطار الجهود المبذولة لخفض الفاتورة النفطية وتخفيف الأعباء المالية عن قطاع الاتّصالات، وفي سياق الخطة الوطنية الهادفة إلى الانتقال التدريجي نحو استخدام الطاقة النظيفة، يستعد مجلس الإنماء والإعمار، بالتعاون مع وزارة الاتّصالات، لإطلاق مشروع نوعي يهدف إلى تأمين تشغيل أكثر من 500 سنترال تابع لهيئة “أوجيرو” بواسطة الطاقة الشمسية.
- يتوقّع أن تشمل حزمة الدعم التي يعتزم الاتحاد الأوروبي تقديمها لقوى الأمن الداخلي سلسلة من الخطوات النوعية التي من شأنها إحداث نقلة واضحة في قدرات الجهاز اللوجستية والتقنية. فإلى جانب التحديث الكامل لأسطول السيارات والآليات، تتّجه الخطة إلى إدخال آليات جديدة وحديثة مزوّدة بأنظمة حماية ومواصفات فنية متطورة تتيح للقوى العمل في مختلف الظروف المناخية والميدانية.
الجمهورية:
- يجري العمل على غربلة الأسماء من أجل تأليف هيئة رسمية للإشراف على استحقاق متنازع على كيفية إجرائه.
- وقع وزير في شرك طرح مشبوه يفتي بشطب الفوائد من أموال المودعين، متجاهلًا أن المودعين لم يحصلوا على قرش واحد منذ أكثر من 5 سنوات كفائدة، وأن أموالهم المحتجزة خسرت أساسا من قيمتها بالتضخم.
- تتّجه هيئات إلى مقاضاة وزراء خارج لبنان إذا تحايلوا وتلاعبوا في هدر حقوق مقدسة لآلاف المواطنين.
