‏عبد السلام للصحافي عليق: شرفاء أمتنا لن يثنيهم الترهيب عن مواصلة طريق الحق

توجه الناطق باسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض في اليمن محمد عبد السلام برسالة الى الصحافي حسن عليق، حيث قال “الأستاذ حسن عليق المحترم تحية اعزاز واجلال لشخصكم الكريم باسم كل حرّ وصامد في يمن الإيمان والحكمة، لمواقفكم الشجاعة وقلمكم الحر الذي يعد صوتا من أصوات الحق والمظلومية في زمن الخنوع والتكسب”.

واضاف عبد السلام “‏لقد تجلت شجاعتكم المبدئية في التضامن الصادق والعلني مع الشعب اليمني الصامد على مدى عقد من الزمن إلى جانب الأقلام الحرة في لبنان المقاوم، وفي تعرية سياسات العدوان والهيمنة التي يمارسها النظام السعودي، مواجهين شرف الكلمة أمام استبداد السلطة”.

وتابع عبد السلام ان “ما تتعرضون له اليوم من حملات تحريض وتهديدات بالإيقاف والاعتقال من قبل السلطات، ليس إلا انتهاكاً صارخاً لحرية الرأي والتعبير، وشاهدًا جديداً على إفلاس القوى التي تضيق ذرعاً بالصوت الحر”، وتابع “لكننا على ثقة أن القمم لا تهزها الرياح، وأن شرفاء أمتنا لن يثنيهم الترهيب عن مواصلة طريق الحق”.

وقال عبد السلام “‏تأكيد وتضامن وشكر وعرفان من كل يمني وشكر وسلام خاص منا”.

المصدر: موقع المنار