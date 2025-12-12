الجمعة   
    لبنان

    سلام: لن نسمح بأن ينتظر مريض أمام المستشفيات أو أن يُحرم من الدخول إليها

      شدد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام على أن “القطاع الصحي في لبنان كان الضامن الأول لحق الناس بالحياة وصمد أمام الأزمات ولم تتوقف الخدمة ولم تتراجع الكفاءة”، وأضاف: “كحكومة لن نسمح بأن ينتظر أي مريض لساعات أمام المستشفيات أو أن يُحرم من الدخول إليها لأنه عاجز عن الدفع”.

      وقال سلام في حديث له الجمعة خلال احتفال إطلاق تجهيز المستشفيات الحكومية: “أحيّي جميع العاملين في المستشفيات الحكومية والخاصة، ورغم حجم الأزمات تبقى القدرة على الوصول إلى الرعاية الصحية في لبنان أفضل بكثير من عدد من دول العالم”.

      واعتبر سلام أن “الاستدامة ليست خيارًا بل واجب، لذلك سنعمل على وضع استراتيجيات تجهيز وتمويل للمستشفيات الحكومية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

