الوفاء للمقاومة: سقطة أخرى ارتكبتها السلطة بتسميتها مدنياً للمشاركة في لجنة الميكانيزم

عقدت كتلة الوفاء للمقاومة وتداولت في قضايا وشؤون ‏سياسية ونيابية عدة ‏تتصل بلبنان وفلسطين والمنطقة وصدر البيان التالي‎:‎

أولاً: سقطة أخرى ارتكبتها السلطة في لبنان بتسميتها مدنيا للمشاركة في لجنة الميكانيزم التي ‏تشرف على اتفاق وقف ‏الأعمال العدائية مخالفة حتّى للمواقف الرسمية السابقة التي ربطت مشاركة ‏المدنيين بوقف الأعمال العدائية‎.‎

إنَّ الدولة اللبنانية قدمت تنازلاً مجانياً لن يوقف العدوان، لأن إسرائيل تريد إبقاء لبنان تحت النار ‏بتغطية ودعم من الولايات ‏المتحدة الاميركية.‏

إنَّ كتلة الوفاء للمقاومة ترى ان الفرصة ما تزال متاحة بيد السلطة اللبنانية لفرملة تنازلاتها المجانية ‏المتسارعة أمام ‏العدو من خلال حزم امرها واشتراط التزام العدو بالاتفاق أولاً، خصوصاً وأنَّ ‏الخروقات والانتهاكات العدوانية قد بلغت ‏آلاف وادّت إلى استشهاد وجرح مئات المواطنين ‏اللبنانيين وتدمير العديد من الممتلكات الخاصّة والعامّة.‏

ثانياً: تلاحظ الكتلة ارتفاعاً في منسوب اللغة التصالحية من بعض الأطراف والشخصيات مع العدو ‏الصهيوني مبررة ‏جرائمه ومبدية تفهمها لما يقوم به من اعتداءات وجرائم يومية بحق الوطن واهله، ‏وفتحاً لبعض المنصات امام متحدثيه ‏او ترويج مقولاته بما يشكل مخالفة واضحة وانتهاكا فاضحاً ‏للقوانين اللبنانية في التعاطي مع عدو رسمي للبنان بموجب ‏القوانين اللبنانية‎.‎

لذا تهيب الكتلة بالجهات المعنية من وزارة إعلام والمجلس الوطني للإعلام وكذلك الجهات القضائية ‏وكل الجهات المعنية ‏أن تتحرك فورا وتقوم بواجباتها كاملة ازاء هذا التسيب الإعلامي الذي يضرب ‏اساسيات وبديهيات الموقف الوطني ويؤدي ‏إلى مزيد من الانقسامات ما يشجع العدو على تصعيد ‏عدوانه والاستمرار فيه‎ .‎

ثالثاً: في اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي غدا مؤخرًا اجوف فارغاً من اي مضمون بفعل جرائم ‏الابادة المنظمة ضد ‏الأطفال والنساء والعجزة التي نفذها الكيان الصهيونى في قطاع غزة وبفعل ‏عدوانه المستمر على لبنان، في ظل شراكة ‏أميركية غربية كاملة وصمت اممي مشبوه ومدان، تناشد ‏الكتلة الشعوب وقواها الحية وكل الشرفاء والأحرار في هذا ‏العالم سيما النخب الغربية والطلاب ‏والشباب كما الجهات القانونية والقضائية ان يصعِّدوا من حراكهم نصرة لقضايا الحق ‏والحرية ‏والعدالة لكل ابناء البشر سيما المظلومين منهم‎ .‎

رابعاً: تثمن الكتلة ما أنجزته لجنة المال والموازنة لجهة تخصيص اعتمادات مالية لملف اعادة إعمار ما ‏هدمه العدوان ‏الاسرائيلي وتؤكد أن هذه الخطوة وبمعزل عن قيمة الاعتمادات المرصودة هي خطوة ‏أساسية لا بد منها لتأكيد مسؤولية ‏الدولة عن هذا الملف الوطني وإن من حق أبناء القرى الأماميّة ‏وكل المواطنين المتضررين على الدولة أن تبذل كل جهد ‏ممكن من أجل توفير الاعتمادات اللازمة ‏للإيواء والبدء بإعمار المنازل المتضررة كليا أو جزئيا‎.‎

خامساً: تؤكد الكتلة على أهميّة أن يتضمَّن مشروع موازنة العام 2026 الذي يجري نقاشه في لجنة ‏المال والموازنة ‏الإجراءات الضروريّة التي تضع تصحيح رواتب القطاع العام على سكّة المعالجة، ‏وتُعالج الاضطراب والفوضى والتفاوتات ‏غير المبرَّرة في المساعدات والزيادات وبدل الإنتاجيّة، والتي ‏تترك آثارها الفاضحة وغير المبرَّرة على حقوق العاملين ‏والموظَّفين في القطاع العام، سيَّما في ‏معاشاتهم التقاعديّة وتعويضات نهاية الخدمة.‏

سادساً: تؤكد الكتلة على ضرورة قيام الحكومة بكل ما يلزم لإنجاز ملف تفرغ الأساتذة الجامعيين في ‏أسرع وقت ممكن ‏حفاظا على انتظام وحسن سير العمل في هذا الصرح الأكاديمي الوطني مراعية ‏بذلك مصلحة الجامعة الوطنيّة وأساتذتها ‏وطلابها وخدمة أبناء الوطن بعيدا عن اية حسابات ضيقة‎.‎

سابعاً: تدين الكتلة بشدة أعمال البلطجة والقرصنة والتهديدات العدوانيّة الأميركية المتصاعدة ضد ‏العديد من دول العالم ‏المستضعف، وتنبِّه إلى مخاطر تلك الأعمال وارتداداتها على الأمن والسلم ‏الدوليين. ‏



