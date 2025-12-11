صحيفة أمريكية تكشف عن خطة لإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن وثائق قدمتها الإدارة الأمريكية مؤخراً إلى الحلفاء الأوروبيين، تتضمن رؤية واشنطن حول مسألتين محوريتين: إعادة إعمار أوكرانيا وإعادة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي.

وتشير الوثائق إلى خطط تسمح للشركات الأمريكية بالاستفادة من نحو 200 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة، ضمن مشاريع إعمار أوكرانية، بما في ذلك إنشاء مركز بيانات كبير يعمل بطاقة محطة نووية تقع حالياً تحت السيطرة الروسية.

كما تضمنت الوثائق خارطة طريق لاستقرار الاقتصاد الروسي تشمل استثمارات أمريكية في قطاعات استراتيجية مثل التعدين وحفر النفط في القطب الشمالي، والمساعدة في إعادة تدفقات الطاقة الروسية إلى أوروبا وبقية العالم.

وعبرت بعض الجهات الأوروبية عن شكوكها حول جدوى هذه المقترحات وأبعادها السياسية، وسط نقاشات حادة حولها.

يأتي هذا الكشف بالتوازي مع خطة السلام الأمريكية التي قدمها البيت الأبيض نهاية نوفمبر الماضي، والتي تهدف إلى التوصل لاتفاق حول النزاع الروسي–الأوكراني بحلول عيد الميلاد 2025.

ويشير التقرير إلى أن الاقتصاد الروسي أثبت قدرته على الصمود أمام العقوبات الغربية، محققاً نموًا بنسبة 4.3% في 2024، ويحتل المرتبة الرابعة عالميًا من حيث تعادل القوة الشرائية، مما يعكس أهميته الاقتصادية على الصعيد الدولي.

المصدر: وكالات