    تقارير مصورة

    دعوات ولقاءات نيابية تربوية وحقوقية يقابلها تشدد أمني وتحذيرات فلسطينية

    نشاطات نيابية وأخبارمتفرقة في التقرير التالي..

    تقرير: مصطفى حوراني

    المصدر: موقع المنار

    اليوم العالمي لحقوق الإنسان يكشف غياب العدالة للأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال

    مزهر يدعو إلى مبادرة وطنية لوحدة الشعب والمقاومة في مواجهة حرب الإبادة ومشروع التصفية​

    توقف لثلاثة أيام ومطالب برفع الأجور 17 ضعفًا

