أعمال تمديد كابلات كهربائية في مركبا لتحسين البنية التحتية والتغذية الكهربائية​

قامت شركة كهرباء لبنان، بالتعاون مع بلدية مركبا، بأعمال تمديد كابلات كهربائية في منطقة المرج – نزلة طلوسة، وذلك في إطار تحسين شبكات البنية التحتية الكهربائية وتعزيز جودة التغذية في البلدة.

ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الأعمال الهادفة إلى تطوير الخدمات الأساسية وتلبية حاجات الأهالي على صعيد التيار الكهربائي.​

وتقدّمت بلدية مركبا بالشكر والتقدير إلى شركة كهرباء لبنان على تعاونها وجهودها في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدة أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين لاستكمال أعمال التطوير المطلوبة وتأمين خدمة كهربائية أكثر استقراراً لسكان البلدة.

المصدر: موقع العمل البلدي