عربي وإقليمي

طهران تحتفل بالنصر.. حشود جماهيرية تجدد الولاء وتؤكد فشل العدوان الإسرائيلي

توافد آلاف المواطنين الإيرانيين، مساء اليوم، إلى ساحة “انقلاب” وسط العاصمة طهران، في تجمع شعبي حاشد عبّروا من خلاله عن دعمهم المطلق للقوات المسلحة الإيرانية، وتأكيدهم على الوقوف صفًا واحدًا في وجه أي عدوان أو تهديد خارجي يستهدف سيادة الجمهورية الإسلامية وأمنها.

ورفع المشاركون الأعلام الإيرانية ولافتات تمجّد الجيش والحرس الثوري، مرددين هتافات تؤكد على التمسك بخيار المقاومة والدفاع عن الوطن، في مشهد عكس حالة الالتفاف الشعبي حول القيادة والخيارات السيادية للبلاد، عقب الاعتداءات الأخيرة التي طالت أراضي الجمهورية الإسلامية.

وأُلقيت في الاحتفال كلمات شعبية ورسمية أكدت أن ما جرى هو انتصار سياسي وعسكري حاسم، حيث تمكنت الجمهورية الإسلامية من ردع العدو الإسرائيلي عبر استهداف مراكز حساسة، وتثبيت معادلة جديدة عنوانها أن أي عدوان لن يمر دون رد.

كما شهدت الاحتفالات ترديد الأناشيد الثورية وتوزيع الحلوى على المشاركين، فيما صدحت مكبرات الصوت بأغانٍ وطنية تعبّر عن الفخر بالصمود الإيراني والانتماء للقيادة.

وأكد المحتفلون أن هذا الانتصار لا يخص إيران وحدها، بل هو انتصار لكل شعوب المنطقة المقاوِمة، ولكل الأحرار في العالم الذين يواجهون المشروع الصهيوني والاستكبار العالمي.

ويأتي هذا التجمع في سياق سلسلة فعاليات جماهيرية شهدتها مدن إيرانية عدّة، ردًا على التصعيد الأميركي-الإسرائيلي، ورسائل واضحة من الداخل الإيراني بأن أي مساس بأمن البلاد سيواجه بوحدة وطنية راسخة واستعداد شعبي واسع للتضحية والدفاع.

المصدر: موقع المنار