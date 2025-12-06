السبت   
   06 12 2025   
   15 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 10:41
ArEnFrEs

    دولي

    الدفاع الروسية: إحباط أكبر هجوم جوي لكييف وإسقاط 116 مسيّرة جنوب غربي البلاد

      أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنّ قواتها أسقطت 116 مسيّرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في أوسع محاولة هجومية تُسجَّل في مقاطعات جنوب غربي روسيا منذ أسابيع.

      وأشارت الوزارة إلى أنّ القوات الأوكرانية تواصل تنفيذ هجمات شبه يومية عبر المسيّرات والصواريخ باتجاه المناطق الحدودية، في محاولة للضغط على الدفاعات الروسية وإحداث خروقات في العمق.

      وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد شدّد في وقت سابق على ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، بهدف إبعاد القوات الأوكرانية عن الأراضي الروسية بما فيها المناطق المنضمة حديثاً إلى خارج مدى الصواريخ والأسلحة الغربية المستخدمة ضد روسيا.

      المصدر: روسيا اليوم

