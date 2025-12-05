وزير شؤون التكنولوجيا وقع مذكرة تفاهم مع الاميركية لتعزيز التحول الرقمي: لنجعل لبنان وطنا لشبابه ومواطنيه



وقع مكتب وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بشخص الوزير الدكتور كمال شحادة والجامعة الأميركية في بيروت (AUB)، عبر منصّة الانخراط الحكومي (GEP)، مذكرتي تفاهم تؤسسان لشراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي، تقوية القدرات المؤسساتية، وتوسيع فرص الابتكار والمشاركة في التقنيات المدنية (Civic Tech) في مختلف أنحاء البلاد.

أقيمت مراسم التوقيع في حرم الجامعة الأميركية في بيروت، بحضور وزير المهجرين وزير الدولة لشؤون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي الدكتور كمال شحادة، رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، عميد الشؤون الأكاديمية (Provost) في الجامعة الدكتور زاهر داوي، نائب الرئيس الأول للتنمية والأعمال الدكتور عماد بعلبكي، عميد كلية مارون سمعان للهندسة والعمارة الدكتور الان شحادة (MSFEA)، عميد كلية سليمان العليان لإدارة الأعمال الدكتور يوسف سيداني، مدير معهد عصام فارس للسياسات العامة والشؤون الدولية (IFI) والمشارك في قيادة GEP الدكتور جوزيف باحوط، كبار مسؤولي الجامعة وأكاديميين وممثلين عن الوزارة وطلاب من الجامعة الاميركية.

وأشار بيان للوزارة، الى أن “مذكرتي التفاهم، إحداهما حول شراكة وطنية شاملة والثانية لإطلاق مبادرة “Code for Lebanon” بالشراكة مع Htech، تضعان الأسس لعمل منسّق يهدف إلى تحديث البنى التحتية الرقمية، تعزيز الابتكار التطبيقي، وتوسيع فرص التعلم التطبيقي للطلاب بما يساهم في إصلاح القطاع العام رقميا”.

شحادة

وقال شحادة: “علينا أن نجعل لبنان وطنا لشبابه ومواطنيه، مكانا يستطيع الناس فيه النجاح من دون الحاجة إلى المغادرة. هذه أول مذكرة تفاهم نوقعها في هذا الاتجاه، وستفتح الباب للكثير من الاتفاقات التي ستليها”.

الجردلي

من جهته، قال المدير التنفيذي والمشارك في قيادة منصّة الانخراط الحكومي (GEP) في الجامعة الاميركية الدكتور فادي الجردلي: “من خلال منصّة الانخراط الحكومي، نحن ملتزمون بدعم التحول الرقمي الوطني عبر توفير الأدلة والخبرات والابتكار في الأماكن التي تكون الحاجة إليها أكبر. هذه المذكرات تضع الجامعة الاميركية في موقع الشريك الأساسي للعمل جنبا إلى جنب مع الوزارة لتطوير أنظمة الحوكمة، دمج التقنيات الناشئة، وتعزيز القدرات المؤسساتية من أجل مستقبل رقمي أكثر صلابة”.

خوري

أما رئيس الجامعة الأميركية فقال: “نقف اليوم عند لحظة مفصلية نطوي فيها صفحة ونفتح أخرى، حيث تضع الجامعة كامل خبراتها في خدمة الوطن. دورنا هو المساهمة في بناء الأنظمة والفرص التي يحتاجها لبنان، والاتفاقية اليوم تشكل خطوة حاسمة في هذا الاتجاه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام