    لبنان

    وزير العمل ناقش مع وفدين من نقابة المطاعم والأدلاء السياحيين أوضاع العمال وتطوير القوانين

       استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر في مكتبه اليوم وفداً من نقابة اصحاب المطاعم والملاهي والباتيسري في لبنان برئاسة طوني الرامي ، الذي أطلع الوزير حيدر على أوضاع القطاع، وجرت مناقشة الوسائل التي ستعتمد لانجاز معاملات العمال الاجانب وتسوية اوضاعهم في وزارة العمل ولاحقا في الأمن العام..

      كما استقبل الوزير حيدر وفدا من نقابة الأدلاء السياحيين برئاسة جان كلود حواط ، وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ، وتم البحث في اوضاعهم العامة، والعمل على مساعدتهم في الإنضمام الى الضمان الاجتماعي ، وتطوير قانون العمل الذي ينظم هذه المهنة.

