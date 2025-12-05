الشيخ ياسين: التفاوض تحت النار هو خضوع واستسلام

رأى رئيس لقاء “علماء صور” ومنطقتها العلامة الشيخ علي ياسين العاملي، “ان رفع مستوى التفاوض مع العدو لن يكون في صالح لبنان وخير دليل غارات الامس، لأن التفاوض تحت النار بل تحت الدم والنار هو خضوع واستسلام وهو ما لا يقبل به اي حر ومستقل”، مؤكدا “ان هذه الخطوة تأتي في سياق التنازل امام التهديدات التي ستبقى طالما انه لا يوجد تكافؤ بين الطرفين في المواقف ويمكن ان تجر هذه السياسة الى تنازلات لاحقة لا يمكن الرجوع عنها بسهولة”.

وتابع الشيخ ياسين في خطبة الجمعة التي القاها في مسجد المدرسة الدينية في مدينة صور: “ان على الشعب ان يكون واعيا ومتابعا لكل التفاصيل. فالمقاومة قامت بدورها والجيش قام ويقوم بدوره وعلى الشعب ان يكون حاضرا اكثر من اي وقت مضى لان قوة لبنان الكبرى فيه وفي موقفه ووحدته ووعيه واذا غاب الشعب عن دوره أفل الوطن وضعف”.

أضاف: “ان المشهد الشعبي الوطني الذي رافق زيارة البابا من الضاحية الى عنايا كان رسالة شعبية تؤكد التمسك بلبنان وطنا نهائيا لجميع ابنائه رغم ضجيج ابواق السفارات والخاضعين للاملاءات الخارجية الذين يحرضون يوميا على الفتنة بخطابات طائفية ومناطقية لم تسلم منها حتى زيارة البابا”.

الشيخ ياسين وجه التحية للشعب العراقي العزيز الذي “أكد بالأمس ان الثقة بالشعب ووعيه في مكانها. وهذا الشعب قلعة من قلاع المقاومة ومواجهة الاستكبار”.