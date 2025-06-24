تقارير مصورة

العدو الإسرائيلي يواصل خروقاته: ثلاثة شهداء من عائلة واحدة في استهداف مباشر جنوب لبنان

صعّد العدوّ الإسرائيلي من اعتداءاته على الجنوب اللبناني، إذ نفّذ غارة جوية جديدة استهدفت سيارة مدنية في منطقة كفردجال، الواقعة بين النبطية وعدشيت، وذلك بعد يوم من استهدافه منطقتي النبطية وإقليم التفاح.

الغارة، التي نُفّذت بواسطة طائرات مسيّرة، أسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة من آل بكري، وهم من بلدة صير الغربية، ويُعرف الوالد بعمله في مجال الصير.

وقد عملت فرق الدفاع المدني في الهيئة الصحية الإسلامية، بمشاركة فرق إسعافية أخرى، على إخماد الحريق الناتج عن الغارة، كما تولّت نقل جثامين الشهداء إلى مستشفيات المنطقة في جنوب لبنان.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري، حيث تأتي هذه الجريمة الجديدة ضمن سلسلة من الاعتداءات المتواصلة التي شهدها الجنوب اللبناني منذ الإعلان عن الاتفاق.

فبعد استهدافات مماثلة طالت مناطق النبطية وإقليم التفاح بالأمس، تأتي غارة كفردجال لتؤكد أن العدو الإسرائيلي لا يزال يمعن في انتهاك التفاهمات، ضاربًا بعرض الحائط الالتزامات الدولية، ومكرّسًا سياسة الاستهداف المتعمد للمدنيين.

ويُشار إلى أنّ هذا التصعيد المتواصل يُعد خرقًا واضحًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم برعاية دولية، والذي دخل حيّز التنفيذ في تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، حيث سجّلت منذ ذلك الحين آلاف الخروقات الجوية والبرية، استهدفت مناطق مأهولة ومرافق مدنية.

المصدر: موقع المنار