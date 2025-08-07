لبنان

“المنار” تعاين مكان الغارات الصهيونية على بلدة دير سريان الجنوبية

تأتي جلسةُ الحكومة اللبنانية اليوم للبحث في “حصرية السلاح”، على وقعِ تصعيدٍ صهيونيٍ متواصلٍ وخرقٍ فاضحٍ لسيادةِ الدولةِ اللبنانية، حيثُ ألقت محلِقةٌ معاديةٌ ثلاثَ قنابلَ على أطرافِ بلدة الوزاني.

ومساءَ أمس، أفاد مراسلنا عن قيام الطيرانِ الحربي الصهيوني بشنِ غاراتٍ جويةٍ على أطرافِ أنصار ومنطقةِ المحمودية والبريج ببلدة جباع ووادي برغز قضاءِ حاصبيا

وكانت طائراتٌ حربيةٌ معاديةٌ نفذت أيضاً سلسلةَ غاراتٍ على محيطِ بلدةِ دير سريان، تبِعَها استهدافٌ مباشرٌ من طائرةٍ مسيّرةٍ معاديةٍ أطلقت خمسةَ صواريخَ على الموقعِ نفسِه الذي أغارَ عليه الطيرانُ الحربي، ما أدى إلى ارتقاءِ شهيدٍ من الجنسيةِ السورية وإصابةِ مواطنين بجروح.

الزميل علي شعيب، عاينَ مكانَ الغاراتِ الصهيونيةِ على بلدةِ دير سريان، والتي استهدفت مَرأباً لتصليحِ الجرافاتِ والاليات، مفنداً ادعاءاتِ الاحتلالِ حولَ أهدافه.

المصدر: موقع المنار