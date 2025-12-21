إطلاق فيلم “حِدا” عن ذاكرة نساء جنوبيات في زمن العدوان برعاية وزير الإعلام

أطلق في قاعة سينما ومسرح “مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية” في بلدة الزرارية، فيلم “حِدا”، برعاية وزير الاعلام المحامي د. بول مرقص وحضور مدير “إذاعة لبنان” محمد الغريب ممثلا مرقص وعدد من رؤساء بلديات ومخاتير. والفيلم يجسّد ذاكرة نساء جنوبيات في زمن العدوان الأخير على لبنان.

ورحبت المديرة التنفيذية للمؤسسة ميرا مروة بالحضور، وأكدت “أهمية توثيق اللحظات التاريخية لسيدات قاومن بنضالهن وصمودهن خلال العدوان وبعده”.

وكانت كلمة لمديرة المشروع فاطمة دبوس أشارت فيها الى أن “الفيلم هو نتاج وثمرة فريق عمل خضع لدورة تصوير سينمائي ضمن مشروع إطار ذاكرة الممول من العمل للأمل”.

وبعد عرض الفيلم، وزعت شهادات المشاركة على المتدربات والمتدربين.

المصدر: الوكالة الوطنية