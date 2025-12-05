أكسيوس: ترامب يستعد لإعلان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة خلال أسابيع

كشف موقع “أكسيوس” الأميركي، نقلاً عن مسؤولين في الإدارة الأميركية، أنّ الرئيس دونالد ترامب يعتزم الإعلان قريباً عن بدء المرحلة الثانية من عملية السلام في غزة، مرجّحاً أن يتم ذلك قبل عيد الميلاد.

وبحسب الموقع، فإن مجلس السلام في غزة الذي يتولّى ترامب رئاسته سيقود الهيكل الحاكم المقترح للقطاع خلال المرحلة المقبلة، في إطار مساعٍ أميركية دولية لتأمين الظروف السياسية واللوجستية اللازمة للمضي قدماً في تنفيذ الاتفاق.

وأضاف مسؤول في البيت الأبيض لأكسيوس أنّ الإعلان الرسمي عن مجلس السلام وخطوات تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة سيصدر خلال الأسابيع المقبلة، مع تأكيد استمرار التنسيق بين واشنطن والوسطاء الإقليميين لدفع العملية إلى الأمام.

وكان ترامب قد صرّح الأربعاء بأنّ “المرحلة الثانية من اتفاق غزة تمضي قدماً.. وستنفذ قريباً”، فيما تتواصل تبادل الاتهامات بين رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وحركة “حماس” حول تعثر تنفيذ بنود المرحلة الأولى من الاتفاق.

ومنذ بدء ولايته الثانية، قدّم ترامب دعماً سياسياً وعسكرياً واسعاً للاحتلال الإسرائيلي، الذي يواصل حربه الإباديّة على قطاع غزة منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، مخلفاً أكثر من 70 ألف شهيد ونحو 171 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

يُشار إلى أنّ وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وفق خطة طرحتها واشنطن، يتعرض لخروقات يومية من جانب الاحتلال، ما أسفر عن سقوط مئات الضحايا منذ الإعلان عنه.

المصدر: أكسيوس