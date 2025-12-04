الحزب القومي: التفاوض مع العدو مهما كان شكله لا ينسجم مع مصلحة لبنان العليا

أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أن “استمرار العدوّ في خرق القرار 1701 وعدم التزامه بوقف الأعمال العدائية، يشكّل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وتعدّياً متواصلاً على أمن شعبنا وحقّه في الحياة الكريمة”، مضيفاً أن “العدوّ الذي لم يتوقّف يوماً عن اعتداءاته، يواصل سياساته العدوانية مستفيداً من سياسة الإفلات من المحاسبة”.

وقال الحزب إنّ “المستند إلى عقيدته ونهجه المقاوم، يرى أنّ أيّ شكل من أشكال التفاوض ولو تحت غطاء مدني أو تقني مع هذا العدوّ الذي ما زال يمارس احتلاله وغطرسته، هو خطوة لا تنسجم مع مصلحة لبنان العليا، ولا مع الحقّ القومي في مواجهة الاعتداء والاغتصاب”.

وأعلن أن “التفاوض مع طرف يمعن في عدوانه، فيما يستبيح أرضنا وسماءنا ومياهنا، لا يعبّر عن إرادة شعبنا ولا عن تضحيات المقاومين والجيش الذين دفعوا الدم دفاعاً عن الكرامة والسيادة”.

هذا وشدّد الحزب على أنّ “الردّ الطبيعي والمنطقي على الخروقات المتكرّرة هو في تعزيز عناصر القوّة الوطنية، وتحصين الموقف اللبناني برفض أيّ مقاربة تطبيعية أو تفاوضية لا تراعي موازين الحقّ ولا تأخذ بالاعتبار طبيعة الصراع الوجودي مع العدو”ّ.

كذلك، جدد الحزب إنّ الحزب “التزامه الثابت بمبادئه التي ترفض الاعتراف بالعدوّ أو التعامل معه”، مؤكداً أنّ “مواجهة الاحتلال والعدوان إنّما تكون بترسيخ وحدة الموقف الوطني وتفعيل عناصر الردع والقوّة، لا عبر مسارات تفاوضية لا تحقّق مصلحة لبنان ولا تنسجم مع هويّة الصراع وطبيعته”.

المصدر: موقع المنار