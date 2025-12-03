الأربعاء   
   03 12 2025   
   12 جمادى الآخرة 1447   
   بيروت 19:45
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    مديرة التعليم المهني عرضت مع وفد مجلس الخدمة الاجتماعية سبل مواكبة تطور الاختصاصات الحديثة

      استقبلت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وفدا من المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد جمعة، وعضوية: هلا مرعب، سلوى الزعتري، الأخت زاهية فرنجية وأدهم معماري، وتم البحث في سبل مواكبة التطور الحاصل في الاختصاصات المهنية الحديثة، إضافة إلى إمكانية تمكين المعاهد التابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من تنظيم دورات تقوية وتأهيل للخريجين والراغبين في تطوير مهاراتهم، بما يضمن دخولهم سوق العمل بمزيد من الجهوزية والثبات.

      وأكدت بري استعدادها “لتسريع العمل بالموافقات الخاصة بالدورات التي سبق للمديرية أن أعدتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يسهم في دعم المؤسسات وتفعيل دورها”.

      وتناول النقاش أيضا، تطوير البرامج المهنية وتحديثها بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل وتنوعه، تمهيدا لتعزيز الشراكة والتكامل بين الجانبين.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام