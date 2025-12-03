مديرة التعليم المهني عرضت مع وفد مجلس الخدمة الاجتماعية سبل مواكبة تطور الاختصاصات الحديثة

استقبلت المديرة العامة للتعليم المهني والتقني الدكتورة هنادي بري وفدا من المجلس الوطني للخدمة الاجتماعية في لبنان برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد جمعة، وعضوية: هلا مرعب، سلوى الزعتري، الأخت زاهية فرنجية وأدهم معماري، وتم البحث في سبل مواكبة التطور الحاصل في الاختصاصات المهنية الحديثة، إضافة إلى إمكانية تمكين المعاهد التابعة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية من تنظيم دورات تقوية وتأهيل للخريجين والراغبين في تطوير مهاراتهم، بما يضمن دخولهم سوق العمل بمزيد من الجهوزية والثبات.

وأكدت بري استعدادها “لتسريع العمل بالموافقات الخاصة بالدورات التي سبق للمديرية أن أعدتها وفق القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، بما يسهم في دعم المؤسسات وتفعيل دورها”.

وتناول النقاش أيضا، تطوير البرامج المهنية وتحديثها بما يتلاءم مع حاجات سوق العمل وتنوعه، تمهيدا لتعزيز الشراكة والتكامل بين الجانبين.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام