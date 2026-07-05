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    لبنان

    “أساتذة التعليم المهني”: للمشاركة في الاعتصام المركزي تأكيدا على مقاطعة الامتحانات الرسمية

      عقدت الهيئة الإدارية لـ”رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني” في لبنان الاحد اجتماعا للبحث في “القرارات الارتجالية التي بنيت على خطأ تقني وما ترتب عليها من مساس بمبدأي العدالة والمساواة وبحقوق الطلاب”.

      واكدت الهيئة “استنادا إلى المادة السابعة من الدستور اللبناني التي تكفل المساواة بين جميع اللبنانيين أمام القانون، رفضها المطلق لأي قرار يكرس التقسيم التربوي والتمييز وينتقص من حقوق الطلاب، ويفقد الشهادة الرسمية هيبتها ومصداقيتها”.

      وشددت الهيئة على أن “كرامة التعليم ليست مجالا للتجارب، وحقوق الطلاب ليست قابلة للمساومة أو المعالجات الارتجالية”، ودعت “جميع الأساتذة والطلاب، وأولياء الأمور، وكل القوى النقابية والتربوية، إلى المشاركة الكثيفة في الاعتصام المركزي يوم الثلاثاء 7 تموز الساعة ١١ قبل الظهر أمام مبنى وزارة التربية والتعليم العالي – الأونيسكو، وذلك “دفاعاً عن العدالة، وصولا لحقوق الطلاب، وحماية لكرامة التعليم الرسمي، خاصة التعليم المهني والتقني ورسالة واضحة بأن الأسرة التربوية لن تقبل المساس بالمساواة أو العبث بمصير أبنائها الطلاب”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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