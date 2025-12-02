ارتفاع في الحرارة غدا وانخفاض في الرطوبة مع رياح ناشطة جنوبا



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة النهارية، وبقاء الأجواء باردة نبسيا خلال الليل خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: طقس خريفي مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وبقاء الأجواء باردة نسبيا خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، تبدأ درجات الحرارة بالإرتفاع بدءا من يوم غد الأربعاء وتستمر حتى نهاية الأسبوع حيث يتحول الطقس إلى متقلب وماطر مع عودة درجات الحرارة إلى الإنخفاض.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر كانون الاول في بيروت بين 13 و21، في طرابلس بين 10 و19 درجة وفي زحلة بين 4 و14درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهارا وبقائها باردة ليلا خاصة على الجبال وفي الداخل.

الأربعاء: غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة النهارية، وبقاء الأجواء باردة نبسيا خلال الليل خاصة على الجبال وفي الداخل، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

الخميس: غائم جزئيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية، مترافقة مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.

الجمعة: قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة، والتي تتخطى معدلاتها النهارية. تنشط الرياح أحيانا اعتبارا من بعد الظهر لحدود 50 كم/س، وترتفع نسبة الرطوبة ويتحول الطقس مساء إلى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة، فوق الجبال من 9 الى 18 درجة، في الداخل من 6 الى 18 درجة.

الرياح السطحية: شمالية وشمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالا.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و70 %.

حال البحر: مائج.

حرارة سطح الماء: 24°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام