عربي وإقليمي

أيران تتوعد اميركا بـ«عمليات رادعة قوية وعواقب وخيمة»

توعد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي الإيراني الولايات المتحدة بـ«عمليات رادعة قوية وعواقب وخيمة»، مؤكداً أن الاعتداء الأميركي على المنشآت النووية الثلاث أمس «لم يحقق أي نتيجة».

كما حذر القائد العام للجيش الإيراني أمير حاتمي الأميركيين من أنهم سيتلقون رداً حازماً، داعياً القادة العسكريين والمقاتلين إلى «تنفيذ الخطط التي أعلنتها القيادة المركزية لمقر خاتم الأنبياء وقيادة عمليات ذو الفقار لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية بإبداع ومبادرة وقوة وعقلانية».

بدوره، شدد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية عبد الرحيم موسوي على أن «يد القوات المسلحة باتت مطلقة لتنفيذ أي إجراء ضد مصالح أميركا وجيشها»، مؤكداً عدم التراجع عن ذلك أبداً.

بقائي: واشنطن خانت الدبلوماسية

وفي السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن على واشنطن أن تتحمل مسؤولية عواقب الحرب بعد الهجوم العسكري الأميركي.

وقال، لشبكة «CNN» إن طهران شهدت «خيانة للدبلوماسية» من قِبل إدارة دونالد ترامب، مضيفاً أن «لا أحد يعلم ما سيحدث في المستقبل، لكن المؤكد هو أن مسؤولية عواقب هذه الحرب تقع على عاتق الولايات المتحدة والكيان الصهيوني».

المصدر: مواقع