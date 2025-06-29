عربي وإقليمي

قائد الجيش الإيراني: في حال تعرضنا لهجوم جديد سنرد بقوة

عبّر رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية، عبد الرحيم موسوي، اليوم، عن «شكوك جديّة» لدى طهران حيال إمكانية التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار.

ونقل التلفزيون الرسمي عن موسوي قوله في اتصال هاتفي مع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان: «لم نبدأ نحن الحرب لكننا ردينا على المعتدي بكل قوتنا ولدينا شكوك جدية حيال امتثال العدو لالتزاماته بما في ذلك وقف إطلاق النار»، مشدداً على أن الجانب الإيراني «على استعداد للرد بقوة» إذا تعرّضت إيران للهجوم مجدداً.

وأضاف موسوي أن «الهجوم الذي شنّه الكيان الصهيوني وأميركا على الأراضي الإيرانية جاء رغم ضبط النفس الإيراني، وفي وقت كانت فيه المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن جارية»، موضحاً أن «هذين النظامين أثبتا مرة أخرى عدم التزامهما بأي قاعدة أو معيار دولي، كما ظهر ذلك بوضوح للعالم خلال الحرب المفروضة التي استمرت 12 يوماً».

من جانبه، قال وزير الدفاع السعودي إن «المملكة لم تكتفِ بإدانة الاعتداءات، بل بذلت جهوداً كبيرة لإنهاء الحرب العدوانية». كما قدّم تعازيه باستشهاد عدد من قادة القوات المسلحة الإيرانية خلال الحرب الأخيرة.

المصدر: الأخبار