كيان العدو

إيران تهاجم الكيان الصهيوني بتكتيكات جديدة ومفاجئة..وتستخدم صاروخ «قدر H» لأول مرة

شنّت القوات الجوية التابعة الحرس الثوري الإيراني الموجة الـ21 من عملية «الوعد الصادق 3» بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الأراضي المحتلة الشمالية والوسطى والجنوبية، مستخدمة لأول مرة صاروخ «قدر H».

وأعلنت العلاقات العامة للحرس الثوري، في بيان، أن هذه الموجة تستهدف أهدافاً عسكرية ومراكز دعم لوجستي، مع التركيز على حيفا وتل أبيب، موضحة أن «الموجة الحادية والعشرين تُنفّذ بعمليات صاروخية وطائرات مسيّرة مشتركة باستخدام صواريخ تعمل بالوقود الصلب والسائل، وباستخدام تكتيكات خاصة لاختراق طبقات درع الدفاع الجوي للكيان الصهيوني».

وكشف الحرس الثوري أنه «للمرة الأولى، تم استخدام صاروخ خيبر الباليستي متعدد الرؤوس، مستخدماً تكتيكات جديدة ومفاجئة لضرب أهداف أكثر دقة وتدميراً وفعالية»، مضيفاً: «كما تم استخدام صاروخ (قدَر H) الباليستي متعدد الرؤوس من طراز خيبر لأول مرة».

وأكد أن «العملية ستستمر باستخدام تكتيكات خاصة جديدة لكشف نقاط ضعف أنظمة الدفاع الجوي، كما لن تتوقف العمليات القتالية للطائرات المُسيّرة خلال النهار».

سقوط صاروخ إيراني في أسدود

انقطاع كهرباء وتغيير مسار الطيران

وعلى إثر الموجة الصاروخية الإيرانية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ طائرة صهيونية غيّرت مسارها قبل الهبوط في مطار «بن غوريون»، بالتزامن مع تفعيل صفارات الإنذار وفرار المستوطنين إلى الملاجئ.

وفي السياق، أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية عن انقطاع في الإمدادات في جنوب إسرائيل، إثر تعرض منشأة بنية تحتية استراتيجية لأضرار.

وقالت الشركة، في بيان، إن أضراراً وقعت بالقرب من منشأة استراتيجية تابعة لها في جنوب البلاد، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء في عدد من التجمعات السكانية في المنطقة.

انقلاب مركبة أحد المستوطنين أثناء هروبه للملاجىء جراء الصواريخ

أسدود

المصدر: مواقع