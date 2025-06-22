لبنان

هاشم: الى متى ستبقى المنطقة الجنوبية الحدودية عرضة للعدوان.. وحرمان حكومة لبنان؟

رأى عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان “الظروف الصعبة والتحديات التي تمر بها المنطقة تتطلب من اللبنانيين التعاطي معها بحكمة وعقلانية بعيدا عن الرهانات الخاطئة التي يبني عليها البعض مواقفه وتوجهاته للمرحلة المقبلة”.

وقال هاشم في حديث له الاحد “البعض يسعى لتكريس سياسات الربح وفرض إراداته المتلاقية مع رغبة الخارج لأخذ وطننا والمنطقة العربية بما يرضي سياسية العدو الاسرائيلي”، وتابع”هذا ما علينا الانتباه له كي لا نزج ببلدنا وشعبنا بما يضر به وهذه مسؤولية الجميع”.

من جهة ثانية، قال هاشم “في ظل الازمات التي يعاني منها لبنان واللبنانيون تواجه البلديات الجديدة ازمة مالية مع صندوق بلديات ليس فارغا فحسب بل يعاني من مديونية لصالح الخزينة ولا يجوز التسليم بهذا الامر”، واعتبر انه “لا بد من إيجاد باب لتأمين تمويل للبلديات المنتخبة لتستطيع تأمين الخدمات الاساسية”.

واضاف هاشم “السؤال اليوم الى متى ستبقى اهتمامات الحكومة ووزاراتها واداراتها لهذه المنطقة الحدودية الجنوبية في غياهب النسيان وستبقى عرضة للقصف والعدوان وظلم وحرمان حكومة لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام