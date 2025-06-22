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ايران | مقر خاتم الأنبياء: إرسال معدات عسكرية لـ “إسرائيل” هدف مشروع لإيران باعتباره مشاركة بالعدوان

حذّر المتحدث باسم مقر “خاتم الأنبياء (ص)”، اليوم الأحد، أنّ أي إرسال لمعدات عسكرية أو رادارية لدعم الكيان الصهيوني سيكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة.

وصرّح المتحدث بأنّ الكيان الصهيوني المعتدي فقد جزءًا كبيرًا من قدراته الرادارية والدفاعية، ويُعاني حاليًا من نقص في الذخيرة والمعدات العسكرية.

وحذّر بشدّة من أن أي إرسال لمعدات عسكرية أو رادارية، سواء عبر السفن أو الطائرات، من قِبل أي دولة لدعم الكيان الصهيوني، سيُعتبر مشاركة مباشرة في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالتالي سيكون هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الإيرانية.

المصدر: وكالات