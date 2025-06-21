لبنان

اللقاء العلمائي في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى يدين العدوان على إيران ويدعو لتحرك عربي وإسلامي موحّد

عقد في مقر المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لقاء علمائي إسلامي موسع، بدعوة من نائب رئيس المجلس، العلامة الشيخ علي الخطيب، بمشاركة حشد من أصحاب السماحة والفضيلة، خُصّص للتداول في تداعيات العدوان الصهيوني الغاشم على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتخلل اللقاء كلمات لكل من: الشيخ علي الخطيب، القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت السيد توفيق الصمدي، الأمين العام لاتحاد علماء المقاومة الشيخ ماهر حمود، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، رئيس تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسان عبد الله، المفتي الشيخ حسن عبد الله ممثلاً لحركة أمل، والمنسق العام لجبهة العمل الإسلامي الشيخ زهير الجعيد.

وخلص المجتمعون إلى المواقف الآتية:

التضامن الكامل مع إيران: عبّر اللقاء عن دعمه التام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في وجه العدوان الصهيوني الغربي الوحشي، مشيدًا بصمود الشعب الإيراني ووقوفه خلف قيادته في إفشال محاولات زعزعة الاستقرار الداخلي.

إدانة المواقف الأميركية: استنكر المجتمعون تصريحات الرئيس الأميركي وتهديداته لقائد الثورة الإسلامية آية الله الإمام السيد علي الخامنئي، معتبرين أنها تمثل خروجًا عن القيم الإنسانية والأعراف الدولية، وتنطوي على إساءة بحق مرجعية دينية عالمية.

تحية للمواقف الروحية: حيّى اللقاء مواقف المرجع الأعلى في النجف الأشرف السيد علي السيستاني وشيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب، داعيًا سائر المراجع الدينية الإسلامية والمسيحية إلى إدانة الغطرسة الأميركية.

الدعوة لتحرك عربي وإسلامي: طالب اللقاء الحكومات العربية والإسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتخاذ خطوات عملية لوقف العدوان على إيران، محذرًا من التمادي الصهيوني الذي يشمل غزة ولبنان وسوريا واليمن.

وحدة الصف الإسلامي: دعا العلماء إلى التعاضد بين علماء المسلمين من مختلف المذاهب، ومواجهة أدوات الفتنة، وتقدير المواقف المشرفة من الدول والشخصيات التي تضامنت مع إيران.

التعزية بالشهداء: توجّه اللقاء بالتعازي والتبريكات إلى القيادة الإيرانية باستشهاد عدد من القادة والعلماء، سائلاً الله تعالى أن تكون دماؤهم فداءً للأمة.

إبقاء الاجتماعات مفتوحة: أعلن المجتمعون إبقاء اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة التطورات الخطيرة في المنطقة، مع التأكيد على اتخاذ خطوات تصعيدية في حال استمرار العدوان.

المصدر: موقع المنار