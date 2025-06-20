عربي وإقليمي

عشرات الشهداء والجرحى في حرب الابادة الصهيونية المتواصل على قطاع غزة

تواصل قوات العدو الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ623 عبر القصف الجوي والمدفعي، وقتل المجوّعين والنازحين بدعم سياسي وعسكري أمريكي، وصمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي والدول العربية.

وأفادت مصادر فلسطينية “باستشهاد 34 مواطنا بنيران الاحتلال منذ فجر الجمعة بينهم 23 من منتظري المساعدات الأمريكية المزعومة”، وتابعت “استشهد 11 مواطنًا في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة عياش بمنطقة المعسكر غربي دير البلح وسط قطاع غزة”، واضافت “استشهد 23 مواطنًا في إطلاق نار إسرائيلي استهدف المواطنين المجوّعين منتظري المساعدات الأمريكية المزعومة على طريق صلاح الدين في النصيرات وسط قطاع غزة”.

ولفتت المصادر الى ان “جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف واسع منازل سكنية في حي الشجاعية والتفاح وسط قطاع غزة”، وتابعت “أطلقت المسيّرات الإسرائيلية نيرانها نيرانها على منازل المواطنين في وسط جباليا البلد”، وافادت “بسماع دوي انفجارات كبيرة في بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة ناجمة عن عمليات نسف إسرائيلية لمنازل المواطنين”، واشارت الى “استشهاد الشاب كرم محمد النجار متأثرًا بجراحه التي اُصيب بها جرّاء قصف سابق لقوات الاحتلال على خان يونس”.

من جهته، وجه مجمع الشفاء الطبي نداء للمواطنين بضرورة “التبرع بالدم بسبب النقص الحاد في وحدات الدم اللازمة لإنقاذ المصابين”.

ويشهد قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة منذ أن فرض العدو الاسرائيلي حصارًا مشددًا وأغلق المعابر كافة في 2 مارس/آذار الماضي، مانعًا دخول الغذاء والدواء والمساعدات والوقود.

وبلغ عدد الشهداء منذ حوّل العدو نقاط التوزيع المحدودة إلى مصائد للقتل في 27 مايو/أيار 2024، أكثر من 420 شهيدا و2950 جريحاً، في ظل استخدام “مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية” – ذات الصبغة الإسرائيلية الأميركية والمرفوضة أمميًا – كأداة لفرض معادلة الخضوع والقتل تحت غطاء “العمل الإنساني”.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الاول 2024 يشن العدو الإسرائيلي بدعم أمريكي مطلق حرب إبادة جماعية على غزة، خلفت حتى الآن أكثر من 185 ألف شهيد وجريح، وأكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة مئات، فيما يعيش مئات الآلاف في ظروف نزوح قسري وسط دمار شامل.

المصدر: المركز الفلسطيني للاعلام