لبنان

لبنان: السماح بمغادرة العرب والأجانب المنتهية صلاحية إقامتهم عبر مطار بيروت

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان لها الاربعاء عن السماح بمغادرة العرب والأجانب عبر مطار رفيق الحريري الدولي(بيروت الدولي) المنتهية صلاحية إقامتهم مهما كان نوعها.

وقال البيان “تعلن المديرية العامة للأمن العام عن السماح بمغادرة العرب والأجانب عبر مطار رفيق الحريري الدولي المنتهية صلاحية إقامتهم مهما كان نوعها (مرور سنوية، موقتة ….) إعتباراً من تاريخ 13/06/2025 مجاناً دون استيفاء رسم تأخير ودون الحاجة لضم براءة ذمة من وزارة العمل لحاملي إقامة العمل”.

واضاف البيان انه “تسوّى أوضاع المغادرين لدى شعبة التسويات في دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي شرط إبراز ما يثبت وجود حجز تذكرة سفر بإسم صاحب العلاقة خلال فترة تعليق الرحلات دون إصدار أي تدبير في حقهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام