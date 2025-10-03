منصة “إكس” تغلق حساب “الأسطول العالمي للصمود”

أصبح حساب “الأسطول العالمي للصمود” غير متاح في منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، وذلك بالتزامن مع اندلاع موجة احتجاجات في عدد من دول العالم دعما للأسطول .

وشهدت شوارع إيطاليا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وتونس واليونان وتركيا وإسبانيا تظاهرات رفع خلالها المشاركون شعارات تندد بالحصار وتدعو إلى حرية الحركة والدعم الإنساني لغزة.

وأكدت وزارة خارجية كيان الاحتلال في بيان لها ظهر أمس الخميس، أن ما وصفته بـ”الاستفزاز” المتعلق بمحاولة كسر حصار قطاع غزة من قبل “أسطول الصمود” قد انتهى، مشيرة إلى أن أياً من السفن المشاركة لم تتمكن من دخول منطقة الأعمال القتالية النشطة.

وأضافت الوزارة أن البحرية “الإسرائيلية “تمكنت من اعتراض عدد من سفن الأسطول، حيث جرى توجيهها إلى أحد الموانئ “الإسرائيلية،” مؤكدة في الوقت ذاته أن الناشطة البيئية السويدية غريتا تونبرغ وأعضاء الأسطول الآخرين بخير وبصحة جيدة.

المصدر: روسيا اليوم