دول مجموعة السبع تقرض أوكرانيا من الأصول الروسية المجمّدة

أفادت وكالة “نوفوستي” أن دول G7 أقرضت أوكرانيا 25.5 مليار دولار هذا العام باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، استنادا إلى بيانات للمالية الأوكرانية والمفوضية الأوروبية.

وقد وافقت “مجموعة الدول السبع” على تقديم قرض لكييف بقيمة نحو 50 مليار دولار باستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة، وبحلول 1 أكتوبر/تشرين الاول الحالي، كانت دول المجموعة قد خصصت بالفعل 26.5 مليار دولار لأوكرانيا بموجب هذا المخطط.

وأصبحت الولايات المتحدة أول من حوّل الأموال بقيمة مليار دولار في نهاية العام الماضي، وبدأت الأطراف الأخرى في الاتفاق بتحويل مساهماتها هذا العام، حيث ساهم الاتحاد الأوروبي بأكبر حصة بلغت 15.8 مليار دولار، فيما قدمت كندا 3.4 مليار دولار، واليابان 3.3 مليار دولار، وبريطانيا 3 مليارات دولار.

ويمثل تمويل أوكرانيا بموجب مخطط قروض مجموعة السبع ثلاثة أرباع إجمالي المساعدات المالية التي خصصها الغرب لميزانية البلاد هذا العام، تضاف إليها أموال أخرى قدمها كل من الاتحاد الأوروبي (7.33 مليار دولار)، واليابان (191 مليون دولار)، وصندوق النقد الدولي (912 مليون دولار)، والبنك الدولي (74 مليون دولار).

ردا على ذلك، منعت روسيا المستثمرين من الدول “غير الصديقة” من سحب أصولهم، وتجمع عائدات هذه القروض في حسابات خاصة من الفئة “ج”، ولا يمكن سحبها إلا بقرار من لجنة حكومية خاصة.

المصدر: روسيا اليوم