أسعار النفط تتجه لتسجيل أكبر انخفاض منذ أسابيع

ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة ، بعد أربع جلسات متتالية من الانخفاض لكنها تتجه صوب تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وجاء الانخفاض بسبب توقعات السوق بأن مجموعة “أوبك+” قد تزيد الإنتاج أكثر على الرغم من المخاوف بشأن فائض المعروض.

وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بحلول الساعة 07:55 بتوقيت موسكو، عند 60.84 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.60% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” عند 64.49 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 0.59% عن سعر الإغلاق السابق.

وإذا لم تتعاف الأسعار أكثر في هذه الجلسة، فقد يغلق خام “برنت” عند أدنى مستوى له منذ الأسبوع المنتهي في 30 مايو الماضي، في حين قد يغلق خام “غرب تكساس الوسيط” عند مستوى لم نشهده منذ 2 مايو الماضي.

وعلى أساس أسبوعي، تراجع خام “برنت” بنسبة 8.3%، في حين انخفض خام “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 7.6%، وهو أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية يونيو الماضي.

وقال المحلل في “آي جي” توني سيكامور: “إذا مضت “أوبك+” قدما وأعلنت عن زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا هذا الأسبوع، فمن المرجح أن تكون الزيادة كبيرة بما يكفي لدفع النفط الخام إلى الانخفاض مرة أخرى، في البداية إلى مستوى الدعم عند 58 دولارا، قبل اختبار منطقة 55 دولارا، وهو أدنى مستوى لهذا العام”.

المصدر: روسيا البوم