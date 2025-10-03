“مياه بيروت” دعت إلى تسديد البدلات عن العام 2025 وما قبله.. مع إمكان التقسيط

دعت “مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان” في بيان لها، الجمعة، جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم عن العام 2025 وما قبله، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الإلكتروني POS MACHINE الموجودة لدى دوائر التوزيع، ومراكز شركة “أون لاين” لتحويل الأموال OMT”.

واعتذرت المؤسسة من “مشتركيها عن عدم إمكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الإلكتروني على الموقع التابع للمؤسسة: LB.GOV.EBML، وذلك لأسباب خارجة عن إرادتها”.

وأشارت المؤسسة إلى أنه “نظراً إلى الظروف الاقتصادية الراهنة، عمدت إلى إصدار القرارات التالية:

الإعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2024 وما قبله بنسبة (85%).

تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2025 لفترة أقصاها كانون الأول 2027.

تسهيل الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين الذين ما زالت تترتب عليهم ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات لغاية كانون الأول 2027.

تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه، على النحو الآتي:

(40%) لاشتراكات المياه بالعيار.

(50%) لاشتراكات المياه بالعداد.

تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%)، وتخفيض بدل تجديد الاشتراك المؤقت بنسبة (90%).

تقسيط بدلات العام 2025 للراغبين من المشتركين، على ثلاثة أقساط متساوية، موزعة كما يلي:

الأول يُستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2025

الثاني يُستحق قبل نهاية شهر تشرين الثاني من العام 2025

الثالث يُستحق قبل نهاية شهر كانون الأول من العام 2025″.

وأملت المؤسسة من “المشتركين التجاوب مع هذا الإعلان وتسديد المبالغ المتوجبة عليهم دون أي تأخير، ولا سيما المتأخرات، وفقاً للمادة (24) من نظام الاستثمار المعمول به لدى المؤسسة، والصادر بالمرسوم رقم 14597 بتاريخ 14/06/2005″، واعتبرت أن “هذا الإعلان بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك، وقاطع لعامل مرور الزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام