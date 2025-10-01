زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب إقليم مالوكو بإندونيسيا وهزات ارتدادية تضرب الفلبين

ضرب زلزال جديد بقوة 6.1 درجات على مقياس ريختر، اليوم الأربعاء، إقليم مالوكو بشرقي إندونيسيا، فيما سجلت الفلبين عدة هزات ارتدادية إثر الزلزال المدمر الذي ضربها أمس الثلاثاء.

وأفادت وكالة الجيوفيزياء الإندونيسية أن مركز الزلزال كان قبالة الساحل على عمق 163 كيلومترًا، مع عدم وجود خطر لتسونامي جراء الهزة.

وكان زلزال آخر بقوة 6 درجات قد ضرب أمس الثلاثاء قبالة السواحل الجنوبية الشرقية لمنطقة كاليانغيت في إقليم جاوة الشرقية الإندونيسية، فيما قدّرت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن نحو 91 شخصًا ربما يكونون عالقين تحت الأنقاض.

وفي سياق متصل، انتشل فريق الإنقاذ اليوم الأربعاء ناجين من تحت أنقاض مدرسة إسلامية انهارت قبل يومين، بينما ناشد الأهالي تسريع عمليات البحث للعثور على عشرات الطلاب العالقين. ويتم استخدام طائرات مسيرة مزودة بحساسات حرارية لتحديد مواقع الناجين والمتوفين، مع قرب انتهاء المهلة الزمنية الـ72 ساعة التي تعتبر عادة الحد الأقصى للنجاة.

وتقع إندونيسيا ضمن “حلقة النار” في المحيط الهادئ، وتضم نحو 130 بركانًا نشطًا، ما يجعلها من بين أكثر دول العالم نشاطًا زلزاليًا.

وفي الفلبين، تواصلت الهزات الارتدادية عقب الزلزال الذي ضرب البلاد أمس بقوة 6.9 درجات، وأسفر عن مقتل 69 شخصًا وإصابة 147 آخرين، مع توقع ارتفاع أعداد الضحايا مع استمرار عمليات البحث.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية أن 7 هزات ارتدادية وقعت منذ مساء الثلاثاء، تراوحت قوتها بين 4.6 و5 درجات وعلى عمق 10 كيلومترات، مع تركيزها قرب مدينة بوغو شمال مقاطعة سيبو، الواقعة عند التقاء أربعة خنادق زلزالية.

وتقع الفلبين ضمن “حزام النار” في المحيط الهادئ، وهو قوس يمتد من اليابان إلى جنوب شرق آسيا عبر حوض المحيط الهادئ، وتشهد المنطقة عادة نشاطًا زلزاليًا قويًا ومتكررًا.

