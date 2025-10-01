الاحتلال الإسرائيلي يقصف مستشفى شهداء الأقصى ويواصل استهداف المنظومة الصحية والإعلامية في غزة

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، جريمة جديدة في قطاع غزة بقصفها مجموعة من المواطنين النازحين داخل أسوار مستشفى شهداء الأقصى وسط القطاع، حيث حضروا لتلقي العلاج قبل أن يتعرضوا للقصف قرب قسم الباطنة الجديد.

وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي أن القصف أسفر عن وقوع إصابات خطيرة وأضرار مادية جسيمة، وشكّل تهديداً مباشراً لحياة عشرات المرضى داخل المستشفى، إضافة إلى تعريض حياة أكثر من 70 صحفياً وإعلامياً للخطر، إذ وقع الاستهداف على بُعد أمتار قليلة منهم أثناء تغطيتهم المباشرة لتطورات العدوان والإبادة الجماعية.

وأشار المكتب إلى أن هذا الهجوم يُعد الاعتداء الـ15 على المستشفى ذاته منذ بدء الحرب، ما يعكس إصرار الاحتلال على استهداف المنظومة الصحية في القطاع في انتهاك صارخ للقوانين والأعراف الدولية التي تحظر المساس بالمرافق الطبية وحماية المدنيين.

ودان المكتب الإعلامي بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي، محمّلاً الاحتلال الإسرائيلي، ومعه الإدارة الأميركية والدول المتواطئة، المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم الممنهجة التي تستهدف تدمير البنية الصحية. كما جدد مطالبته العاجلة للمجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية والحقوقية، بالتحرك الفوري لوقف هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جرائم حرب وإبادة جماعية، وبضرورة توفير حماية دولية عاجلة للمستشفيات والعاملين فيها في قطاع غزة.

وفي سياق متصل، دان المكتب الإعلامي الحكومي إقدام قوات الاحتلال، في وقت سابق اليوم، على إغلاق شارع الرشيد/ البحر، أحد الشرايين الحيوية التي يعتمد عليها المدنيون في تنقلهم بين محافظات القطاع، معتبراً ذلك إجراءً تعسفياً يندرج ضمن سياسة التضييق والحصار والإبادة الجماعية. وأكد أن الادعاءات الإسرائيلية بشأن “السماح بالانتقال جنوباً بشكل حر ودون تفتيش” مجرد ذرائع مضللة تخفي حقيقة الممارسات الإجرامية الممنهجة التي تستهدف تهجير السكان قسراً وحرمانهم من حقهم في الحركة والتنقل الآمن.

إلى ذلك، ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين الفلسطينيين إلى 254 شهيداً صحفياً منذ بدء حرب الإبادة على غزة، وذلك بعد استشهاد الصحفي سامي داود (قناة روافد) والصحفي يحيى محمد برزق (يعمل مع عدة مؤسسات إعلامية).

وجدد المكتب الإعلامي الحكومي إدانته لاستهداف الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعياً الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الهيئات الصحفية حول العالم، إلى إدانة هذه الجرائم المنظمة ضد الإعلاميين الفلسطينيين، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق حرية الصحافة والحق في نقل الحقيقة.

المصدر: المكتب الاعلامي الاحكومي