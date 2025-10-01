وزير الخارجية الالماني: خطة ترامب بشأن غزة تحصد موافقة العديد من الدول الغربية

أعلن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول ,اليوم الأربعاء ,أن الحكومة الألمانية على استعداد للمساعدة على تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة ,والتي تنص على إطلاق سراح المحتجزين لدى “حماس” وانسحاب القوات الإحتلال الإسرائيلي من القطاع تدريجيا مع إقامة سلطة انتقالية جديدة في القطاع بمشاركة دولية.

وقال فاديفول في تصريح لمجموعة “فونكيه” ,نحن على استعداد لتقديم مساعدة محددة لتنفيذ الخطة، مشيرا إلى أن بإمكان الحكومة الألمانية المساعدة على حل بعض المسائل العملية.

وتابع وافقنا على المشاركة في إعادة إعمار قطاع غزة، وستقوم الخارجية بذلك بالتعاون مع وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية .

وأعرب الوزير الألماني عن “التفاؤل الحذر” بشأن الأحداث الأخيرة، مضيفا أن “الخطة الأمريكية الخاصة بغزة تعطي أملا في إنهاء القتال ووقف المعاناة وإطلاق سراح الرهائن “,مع الأخذ بعين الإعتبار الكثير من القضايا الملحة “كيف ستنفذ إدارة قطاع غزة؟ كيف سيتم ضمان الأمن؟ كيف سيتم استئناف توريدات المساعدات الإنسانية؟ كيف ستنظم إعادة الإعمار؟ فإن ذلك يبدو عملية صعبة”.

المصدر: موقع روسيا اليوم