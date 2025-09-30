وزارة الطاقة تعلن تسعيرة المولدات عن شهر أيلول وتدعو للالتزام بالعدادات

أعلنت وزارة الطاقة والمياه، في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي، أن السعر العادل لتعرفة المولدات الكهربائية الخاصة عن شهر أيلول 2025 قد تم تحديده وفق الفئات التالية:

30,267 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة للمشتركين في المدن أو التجمعات السكنية المكتظة أو على ارتفاع أقل من 700 متر.

33,294 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة للمشتركين في القرى أو المناطق المتباعدة أو على ارتفاع أكثر من 700 متر.

أما الشطر الثابت من التسعيرة، فقد حُدّد على الشكل التالي:

في المدن والمناطق المنخفضة:

5 أمبير: 385,000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية (× 30,267 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة).

10 أمبير: 685,000 ل.ل. + المقطوعية الشهرية (× 30,267 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة).

في القرى والمناطق المرتفعة:

5 أمبير: 385,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية (× 33,294 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة).

10 أمبير: 685,000 ل.ل. (ثابت) + المقطوعية الشهرية (× 33,294 ل.ل. عن كل كيلواط/ساعة).

ويُضاف إلى الشطر الثابت 300,000 ل.ل. عن كل 5 أمبير إضافي.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه التعرفة احتُسبت على أساس سعر وسطي لصفيحة المازوت (20 ليتر) بلغ 1,400,283 ل.ل. خلال شهر أيلول، وعلى سعر صرف وسطي للدولار في السوق الموازية بلغ 89,700 ل.ل.، مع احتساب الأكلاف التشغيلية كافة وهامش ربح “جيد” لأصحاب المولدات.

ودعت وزارة الطاقة والمياه أصحاب المولدات إلى الالتزام بقرار وزارة الاقتصاد القاضي بوجوب تركيب العدادات، مؤكدة أنها ستجري دراسة ميدانية في الفترة المقبلة لتحديث آلية التسعير، بما يتناسب مع تقلبات سعر الصرف والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأكدت الوزارة أنها وجّهت كتبًا رسمية إلى وزارتي الداخلية والاقتصاد بشأن تسعيرة أيلول، وذلك لتنفيذ المقتضى وفق آلية الضبط المشتركة المعتمدة.

وفي ما يتعلق بالمشتركين الذين يستخدمون قواطع كهربائية ثلاثية الأطوار (Triphase) للمصاعد أو الأقسام المشتركة، شددت الوزارة على احتساب الشطر الثابت على أساس قدرة الطور الواحد (Monophase).

فمثلًا، في حال كان الاشتراك 3×15 أمبير، يجب احتساب الشطر الثابت على أساس 15 أمبير فقط (أي 985,000 ل.ل.) وليس 45 أمبير (2,785,000 ل.ل.).

ولفتت وزارة الطاقة والمياه إلى عدم جواز إضافة أي من الرسوم التالية على الفاتورة:

ضريبة على القيمة المضافة (TVA) إلا إذا كان صاحب المولد مسجلًا رسميًا لدى وزارة المالية.

رسوم إضافية تحت أي ذريعة كصيانة المولد أو الشبكة.

التسعير بالدولار أو بأي عملة أجنبية.

فرض رسوم على المشتركين الذين يستخدمون الطاقة الشمسية إلى جانب المولد.

وتهيب الوزارة بوزارة الاقتصاد والتجارة والجهات المعنية بحماية المستهلك، تشديد الرقابة على تطبيق التسعيرة التوجيهية، واتخاذ أقصى التدابير بحق المخالفين، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والقضاء المختص.

وختم البيان بالإشارة إلى أن جدول التسعيرة المفصّل مرفق بالبيان، وسيُنشر أيضًا على الموقع الرسمي للوزارة: www.energyandwater.gov.lb

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام