فصائل المقاومة الفلسطينية: رفض العائلات والعشائر الفلسطينية في مدينة غزة للإغراءات والمحاولات الصهيونية لاختراق الجبهة الداخلية ضربة جديدة للكيان الصهيوني

أشادت فصائل المقاومة الفلسطينية بـ”الموقف الوطني الأصيل الذي سطَّرته عائلاتنا وعشائرنا الفلسطينية في مدينة غزة برفض عروض العدو الصهيوني المخزية بالتعاون معه، وتحويل أبنائهم إلى عصابات عميلة تعمل ضد شعبها وومقاومته الباسلة”.

وقال فصائل المقاومة، في بيان اليوم، إنّ “رفض العائلات والعشائر الفلسطينية للإغراءات والمحاولات الصهيونية كافة لاختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية يمثّل ضربة جديدة للكيان الصهيوني وموقف مشرّف يسجل في أنصع صفحات التاريخ الفلسطيني”.

وأضافت: “المواقف الأصيلة للعائلات والعشائر الفلسطينية تمثّل صمام أمام للمجتمع الفلسطيني وصخرة تتكسّر عليها كل مخطّطات العدو الصهيوني، وأجهزته الأمنية الهادفة إلى تفتيت النسيج الوطني والمجتمعي الفلسطيني”.

وتابعت قائلةً: “عائلاتتنا وعشائرنا الفلسطينية الشريفة كانت وما زالت الحصن المنيع أمام أيّ انحرافات خيانية خارجة عن تقاليد وأعراف وأخلاق شعبنا في مواجهة الإجرام الصهيوني”.

كما دعت فصائل المقاومة “كل من غرَّر به العدو الصهيوني أو العصابات العميلة التابعة له إلى العودة الفورية إلى حضن شعبه”، مؤكّدةً أنّ “الباب ما زال مفتوحًا لطريق التوبة”، داعيةً العشائر والعائلات الفلسطينية إلى “سرعة إعلان البراءة ونبذ كل من باع نفسه للشيطان الصهيوني وخان دينه ووطنه وشعبه”.

المصدر: مواقع اخبارية