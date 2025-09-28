الأحد   
    إيران | الترويكا الأوروبية تدعو إيران للامتناع عن أي “عمل تصعيدي” بعد إعادة تفعيل العقوبات الأممية

      دعت دول الترويكا الأوروبية، المتمثلة في فرنسا وبريطانيا وألمانيا، إيران إلى الامتناع عن أي “عمل تصعيدي” بعد إعادة تفعيل العقوبات الدولية ضدها بسبب برنامجها النووي.

      وأكد وزراء خارجية الدول الثلاث في بيان مشترك أن “إيران مدعوة للعودة إلى الامتثال بالتزاماتها”، مشددين على أن “الدول الثلاث ستواصل العمل مع جميع الجهات للتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي”.

      وكانت الأمم المتحدة قد أعادت تفعيل العقوبات على إيران بعد انقضاء مهلة ما يُعرف بـ”آلية الزناد”، التي أطلقتها باريس ولندن وبرلين في نهاية أغسطس، متهمة طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها المتعلقة ببرنامجها النووي.

      المصدر: وكالات

