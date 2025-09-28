الرئيس عون هنأ مديرية أمن الدولة بعيدها الأربعين : العين الساهرة في مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المديرية العامة لأمن الدولة ، قيادة وضباطاً وأفراداً ، بالعيد الأربعين لإنشائها ، منوها بالدور الذي تقوم به في اطار تنفيذ المهام الموكلة اليها استناداً إلى القوانين المرعية الاجراء .

وقال الرئيس عون “ان التطور البارز الذي سُجل في أداء امن الدولة يعود إلى حرص قيادتها على ان تكون هذه المؤسسة الامنية ، مثل شقيقاتها القوى الامنية الأخرى ، العين الساهرة على امن اللبنانيين وسلامتهم من جهة ، وعلى حماية مصالحهم من جهة ثانية ، لاسيما في الادارات والمؤسسات العامة من خلال مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة ومنع التلاعب بحقوقهم او ابتزازهم لانجاز معاملاتهم .

وفي هذا السياق فان المديرية العامة لامن الدولة اثبتت فعالية وقدرة على تطبيق القوانين من دون تمييز او محاباة . ويقيني ان الايام المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات في عمل امن الدولة حتى تصبح الادارات اللبنانية في خدمة اللبنانيين وليس العكس “.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام